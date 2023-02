The Day Before, il team sostiene di essere vittima della disinformazione

The Day Before sta facendo parecchio discutere, e così il team di sviluppo del gioco, FNTASTIC, ha pubblicato sui social un messaggio in cui sostiene di essere vittima della disinformazione, spiegando che questo fattore ha un grave impatto sullo studio.

Come senz'altro ricorderete, negli ultimi giorni The Day Before è stato accusato di essere un plagio di Call of Duty e di altri giochi, con tanto di video e immagini comparativi che evidenziano palesi somiglianze fra i materiali promozionali del titolo di FNTASTIC e quelli di altre produzioni.

Ebbene, lo studio indipendente non ha risposto nel merito di queste accuse, neppure quando sono state ribadite sui social, lamentandosi piuttosto di una non meglio precisata campagna di disinformazione rivolta al progetto e alla mancanza di fact checking.

Gli sviluppatori di The Day Before sostengono che questo clima sta avendo un grave impatto sui componenti del team e che dopo aver completato i lavori dedicheranno le proprie energie a preparare giovani autori indipendenti a far fronte a situazioni simili, concludendo il messaggio la frase "distruggere è facile, creare è difficile".