Finji afferma che il suo prossimo gioco sarà esclusiva Sega Dreamcast se otterrà 10.000 Mi Piace

Gli editori e gli sviluppatori stanno oramai completando il passaggio dalla generazione precedente a quella attuale e vari progetti sono pensati come esclusive PS5 e Xbox Series X|S. Molti inoltre attendono la prossima generazione di console Nintendo. Qualcuno, però, guarda anche al passato: è il caso di Finji, noto editore di indie, il quale afferma che se otterrà 10.000 Mi Piace in un tweet pubblicherà un gioco esclusivo per Sega Dreamcast.

Il messaggio di Finji può essere letto poco sotto o a questo indirizzo. Molto semplicemente scrive: "10.000 Mi Piace e il nostro prossimo gioco sarà un'esclusiva Sega Dreamcast".

È altamente probabile che sia una battuta, ma non possiamo averne la certezza. È anche possibile che l'editore abbia deciso di pubblicare veramente un gioco esclusivo per Sega Dreamcast (più per mossa pubblicitaria che per reale guadagno monetario) e che stia preparando il terreno per un annuncio.

10.000 Mi Piace potrebbero non sembra molti, ma Finji ha poco meno di 34.000 follower e in media i suoi tweet raccolgono poche centinaia di Mi Piace, nel migliore dei casi. Si tratta quindi di un obiettivo molto alto per la compagnia e potrebbe essere voluto, proprio per non rendere possibile che ciò accada. Al momento della scrittura siamo a 2.000 Mi Piace circa, probabilmente il record per la pagina Twitter dell'editore, almeno negli ultimi mesi.

Ricordiamo che Finji è editore di giochi di alta qualità come Tunic, I Was a Teenage Exocolonist e Chicory: A Colorful Tale.