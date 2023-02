Offerte Amazon: Cuphead per Switch, PS4 e Xbox One in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia fisica di Cuphead per Switch, PS4 e Xbox One. Lo sconto segnalato è di 9.01€, ovvero del 22%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per Cuphead è 41€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Nella nostra recensione vi avevamo spiegato che "Cuphead è un run and gun eccellente sotto ogni punto di vista: stilisticamente meraviglioso, vario come pochi altri titoli, pieno di idee e di trovate, ci ha letteralmente stregati dall'inizio alla fine. Se non fosse per una certa asciuttezza di contenuti e una vistosa rudezza nell'inserimento delle fasi platform, avrebbe meritato anche di più in termini di voto. Per il resto il titolo di StudioMDHR è un'esplosione di creatività che scoppia negli occhi del giocatore; un'esperienza ludica ed estetica complessa che non cede mai a compromessi. Sia che possediate Xbox One, sia che giochiate su PC, non lasciatevelo sfuggire."

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Cuphead e Mugman

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.