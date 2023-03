Electronic Arts ha inviato un nuovo gioco misterioso sull'Xbox Store, Lorem Ipsum 70

Electronic Arts ha inviato un nuovo gioco misterioso all'Xbox Store. Attualmente non se ne sa praticamente niente, a parte il nome segnaposto "Lorem Ipsum 70", il fatto che sarà un gioco di "corse e volo" e che peserà 20,45GB.

Lorem Ipsum è un testo segnaposto usato sin dal sedicesimo secolo nei settori della tipografia e della stampa, che è sopravvissuto fino ai giorni nostri. Naturalmente non è indicativo dei potenziali contenuti del gioco in questione.

Tra le ipotesi sull'identità del gioco misterioso, Aggiornamenti Lumia, che per primo ha segnalato la fuga di notizie, ha escluso che si tratti di F1 23, perché avrebbe un'altra registrazione. Qualcuno pensa che potrebbe essere WRC 23 di Codemasters, altri hanno parlato del gioco di Iron Man (anche se ci sembra davvero prematuro, visto che lo sviluppo è iniziato da poco) e altri ancora di un Need For Speed, non si sa bene quale.

Comunque sia, per adesso l'ipotesi più attendibile è che si tratti del seguito di Lorem Ipsum 69. La sostanza è che non ci resta che aspettare per saperne di più.