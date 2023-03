The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo non lo porterà al PAX East 2023

Purtroppo per i fan, Nintendo non porterà The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom al PAX East 2023, nonostante la sua presenza durante la manifestazione di Boston, che si svolgerà tra il 23 e il 27 marzo 2023.

A confermarlo è stato un portavoce di Nintendo al Boston Herald, che ha detto chiaramente: "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom non sarà mostrato al PAX East 2023," senza aggiungere altro.

La presenza di Nintendo sarà quindi dedicata alle attività di gioco competitive, di cui ancora non si conoscono i dettagli (che saranno svelati in un secondo momento). Difficilmente ci saranno nuovi annunci.

Peccato, considerando anche la vicinanza tra la data di lancio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il 12 maggio 2023, e la manifestazione di Boston. Comunque sia ci consoleremo con qualcos'altro, in attesa di saperne di più sul nuovo Zelda.

Tra le altre compagnie che saranno presenti al PAX East 2023 si sono Square Enix, che dovrebbe portare Final Fantasy XVI in qualche forma.

PAX sta per Penny Arcade Expo. La fiera è stata fondata nel 2004 da Penny Arcade, i popolari autori di fumetti nati e cresciuti sul web, ed è stata pensata come un evento per videogiocatori e sviluppatori indipendenti.