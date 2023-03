Resident Evil 4: una mod rimuove il suono della campana nella demo

Una mod per la versione PC della demo di Resident Evil 4 rimuove il suono della campana che scandisce la fine della versione dimostrativa, e che spinge gli abitanti del villaggio a recarsi subito in chiesa, cessando qualsiasi ostilità nei confronti di Leon.

Se avete letto il nostro provato della Chainsaw Demo di Resident Evil 4, saprete che stavolta non ci sono limiti di tempo ed è possibile rigiocare la demo tutte le volte che lo si desidera, ma appunto il nostro tempo con i Ganado giungerà inevitabilmente a termine quando suonerà la campana.

Ecco, la mod Church Bell No More va a rimuovere quello che si pone in pratica come un timer, concedendoci più tempo per affrontare gli abitanti del villaggio e il maniaco con la motosega, che in alcuni casi si finisce per vedere davvero di sfuggita, a seconda del tempo impiegato per arrivare alla sua comparsa.

Non è tutto: la mod consente anche di effettuare una serie di regolazioni, andando ad esempio a decidere quanti e quali nemici compariranno nel villaggio, disattivare determinati eventi e consentirci di accedere subito alla modalità segreta Mad Chainsaw di cui si è tanto parlato nei giorni scorsi.