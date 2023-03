Pokémon, i fan sono inconsolabili per la sorte del Team Rocket alla fine dell'anime

L'ultimo episodio in ordine di tempo dell'anime Esplorazioni Pokémon, andato in onda venerdì in Giappone, ha svelato la sorte del Team Rocket, lasciando i fan davvero sconsolati. L'anime è alla sua stagione finale e nella prossima incarnazione dei Pokémon ci saranno numerosi cambiamenti, ma in molti speravano in qualcosa di meglio per i cattivi che da decenni provano a catturare Pikachu senza grossi risultati.

Attenzione, perché da qui in poi daremo delle anticipazioni sul finale dell'anime. Se non volete averne, non proseguite nella lettura.

Purtroppo i cattivi hanno deciso di dividersi. Sì, il Team Rocket non esiste più e molti fan, che li hanno visti insieme per più di 1.000 episodi dell'anime, sono molto tristi.

Ma che è successo? Nel nono episodio il Team Rocket si riunisce con i Pokémon delle stagioni precedenti e decide di lanciare l'assalto finale a Pikachu. Ci provano in modo davvero convinto, ma ovviamente non ci riescono. Del resto è dal 1997 che falliscono nel tentativo di catturare il roditore elettrico giallo, ma che volete farci? Effettivamente avrebbero meritato miglior sorte anche solo per la costanza. Comunque sia i loro sforzi vengono vanificati dal Pokémon leggendario Latias e, dopo l'ennesimo fallimento, i nostri decidono di dividersi una volta per tutte.

I fan non sono stati molto soddisfatti da com'è stato gestito il finale del trio e ritengono che Jessie, James e Meowth avrebbero meritato di meglio. Difficilmente torneranno nei prossimi episodi, visto che manca davvero poco alla fine (gli episodi conclusivi dell'attuale arco narrativo andranno in onda il 17 e il 24 marzo) e c'è la storia principale da concludere. La sensazione generale è che, dopo tanti anni di servizio, avrebbero meritato un trattamento migliore.