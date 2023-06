Yakuza, Toshihiro Nagoshi e altri sviluppatori rimossi dai credits delle versioni GOG

Stando alle testimonianze di chi ha acquistato i giochi, Toshihiro Nagoshi e altri sviluppatori sono stati rimossi dai credits dei vari episodi di Yakuza nelle versioni lanciate da poco su GOG.

Come abbiamo riportato alcuni giorni fa, l'intera serie di Yakuza è arrivata su GOG, priva di DRM e in forte sconto, ma nessuno poteva immaginare un risvolto del genere, che si pone senza dubbio come una mossa discutibile da parte di SEGA e del Ryu Ga Gotoku Studio.

Nello specifico, oltre a rimuovere i DRM le versioni GOG dei diversi episodi di Yakuza hanno cancellato ogni riferimento a Toshihiro Nagoshi e Daisuke Sato, che hanno lasciato il Ryu Ga Gotoku Studio alla fine del 2021.

Non solo: dai credits sono stati rimossi anche i nomi dei team Lab42 e QLOC: il primo ha lavorato a Yakuza 0 e Yakuza Kiwami, il secondo a Kiwami 2, alle remaster di Yakuza 3, 4 e 5, nonché alla versione PC di Yakuza 6: The Song of Life.