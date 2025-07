I render di Google Pixel 10 svelano le nuove colorazioni, tra Limoncello e Indigo

Poco meno di un mese ci separa dall'annuncio ufficiale della nuova, attesissima serie di smartphone Google Pixel 10, previsto per il prossimo 20 agosto con un evento Made by Google dedicato. Nel frattempo, un leak dei render ufficiali avrebbe svelato le colorazioni inedite della nuova serie: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Google Pixel 10: le nuove colorazioni disponibili

Stando ai render trapelati in Rete nelle ultime ore e pubblicati dal portale AndroidHeadlines, la serie Google Pixel 10 comprenderà rispettivamente le nuove colorazioni Obsidian, Indigo, Frost e Limoncello, evidenziando (almeno per il momento) l'assenza della colorazione Porcelain vista nei modelli precedenti. Nel caso di Indigo, in particolare, il colore sembrerebbe decisamente strizzare l'occhio alla colorazione Blue Shadow, vista giusto qualche settimana fa con il pieghevole Samsung Galaxy Z Fold7. La colorazione Limoncello sarebbe invece una scelta inedita per la compagnia.

I render delle colorazioni di Google Pixel 10

Tra i miglioramenti più significativi attesi dalla nuova serie ricordiamo un modulo fotocamere posteriore rivisitato, con in particolare l'introduzione di un sensore teleobiettivo, inedito per il modello base e fino ad oggi rimasto appannaggio dei modelli Pro. Oltre a questo figura l'introduzione del chip proprietario Google Tensor G5, che dovrebbe portare discreti miglioramenti alle prestazioni generali. Nessun cambiamento per il design, che dovrebbe mantenere un aspetto decisamente conservatore rispetto alla precedente serie, senza nessun stravolgimento di sorta.