Possibile che Resident Evil 9 sia destinato ad essere l'unico gioco horror tripla A nuovo nei prossimi anni?

Sebbene sembri sempre essere uno dei generi in grado di attirare maggiore interesse, sembra proprio che non ci sia la possibilità per alcun horror videoludico di potersi permettere una nuova produzione tripla A di grosso calibro, per quanto riguarda nuove proprietà intellettuali o nuovi capitoli di serie affermate. Questo a meno che non ci si chiami Resident Evil, perché a quanto pare la serie Capcom va avanti per regole tutte sue e riesce comunque a ottenere un successo che tutti gli altri possono solo sognare, nonostante degli investimenti notevoli nello sviluppo da parte della compagnia. Per il resto, tutto quello in cui si può sperare sono remake e remaster, almeno per quanto riguarda le produzioni di grosso calibro, cosa che comunque rappresenta ormai solo una parte sempre più esigua del panorama videoludico globale.

L'ultima conferma di questa tendenza è arrivata con una videointervista a Glen Schofield, Bret Robbins e Christopher Stone, ovvero tre degli autori principali della serie Dead Space presso Visceral Games, i quali hanno raccontato come la loro proposta della creazione di un Dead Space 4 sia stata cordialmente ma nettamente rifiutata da Electronic Arts, quando questa è stata presentata al publisher. D'altra parte, non è proprio una risposta incomprensibile: il remake del primo Dead Space, nonostante sia stato celebrato dalla critica e apprezzatissimo dagli appassionati dell'originale e dei giochi horror, sembra abbia venduto al di sotto delle aspettative e aveva sicuramente un budget minore rispetto a quello che sarebbe necessario per un capitolo completamente nuovo. Inoltre, i tre autori arrivavano proprio da un altro fallimento commerciale come The Callisto Protocol, che ha dimostrato ancora una volta come sia difficilissimo riuscire a far quadrare i conti con i giochi grossi di questo tipo.