VGP Play e Trust Gaming presentano PlayStation Impact, un documentario per il 30° anniversario di PlayStation

VGP Play e Trust Gaming hanno nuovamente unito le forze, questa volta per celebrare il trentesimo anniversario di PlayStation con il documentario "PlayStation Impact - 30 Anni di Rivoluzione Videoludica", che ripercorre la storia della nascita della prima console di Sony e il suo enorme impatto nel mercato videoludico. È disponibile per la visione in maniera completamente gratuita sulla piattaforma VGP Play, ora anche sotto forma di app per dispositivi iOS e Android.

PlayStation Impact includerà i racconti di coloro che hanno vissuto in prima persona alla nascita della console, attraverso le testimonianze esclusive di esponenti di spicco di Sony e dei creatori di alcune dei giochi più iconici della prima PlayStation, da Crash Bandicoot ed Ape Escape a Oddworld e Resident Evil.

Inoltre, la copertina del documentario è realizzata da Charles Zembillas, artista di fama mondiale che ha contribuito alla creazione dei design di personaggi iconici come Spyro the Dragon e Crash Bandicoot.