L'attrice di Jordan in Intergalactic: The Heretic Prophet ha risposto a suo modo alle accuse di essere woke

Tati Gabrielle, l'attrice che in Intergalactic: The Heretic Prophet interpreta Jordan, la protagonista, ha risposto a suo modo alle accuse rivolte al suo personaggio di essere woke, segno di un certo nervosismo dato l'altissimo numero di attacchi ricevuti. In che modo? Semplicemente, ha commentato una vignetta che prende in giro gli incel, in cui Jordan viene ritratta insieme a Ciri, la protagonista di The Witcher 4, mentre bevono lacrime di incel.

Da notare che anche Ciri è stata accusata di essere diventata protagonista del nuovo gioco di CD Projekt Red per questioni squisitamente politiche. Entrambe sono state protagoniste di annunci ai The Game Awards 2024.