Presto potrete fotografare Juliet in versione gotica, con il nuovo aggiornamento di Lollipop Chainsaw RePOP

A inizio febbraio, Dragami Games lancerà un nuovo aggiornamento per Lollipop Chainsaw RePOP che aggiungerà diversi nuovi contenuti, tra i quali la modalità fotografica e il costume gotico per Juliet.

La "Modalità Foto" consente ai giocatori di mettere in pausa il gioco in qualsiasi momento e prendere immagini all'interno del gioco. Una volta attivata, i giocatori possono regolare l'angolazione della telecamera, la profondità di campo, possono modificare le pose di Juliet e le sue espressioni facciali, così da creare momenti unici, da immortalare usando le funzioni di cattura delle immagini delle varie piattaforme. Ci saranno anche filtri e cornici per dare un tocco in più alle immagini. [video id=75022 pos=c res=hJuliet, la protagonista di Lollipop Chainsaw RePOP] Parlando del costume gotico, o "Goth Outfit", si parla della riproposizione di un bonus in precedenza esclusivo di alcuni negozi, dato agli acquirenti del gioco originale. Ora sarà disponibile per tutti. Come il nome fa intuire, è un vestito dark per la nostra Juliet, in netto contrasto con il suo stile colorato.

Come detto, il nuovo aggiornamento uscirà a inizio febbraio su tutte le piattaforme. Quindi su PC, Nintendo Switch, Xbox Series X e S, Xbox One, PlayStation 4 e PlayStation 5. Presto sarà annunciata la data di uscita definitiva.

Per altri dettagli, leggete la nostra recensione di Lollipop Chainsaw RePOP.