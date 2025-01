Kick, rivale di Twitch, ha annunciato un nuovo record di utenti dopo mesi di continua crescita

L'annuncio di Kick

Kick.com è apparso sulla scena nel 2022, ma il primo periodo è stato difficile perché è subito stata etichettata come una piattaforma tossica a causa di problemi come la mancanza di moderazione dei contenuti e l'aver dato spazio a creatori controversi. Negli anni le cose sono un poco migliorate.

L'annuncio, come potete vedere qui sopra, è avvenuto tramite le piattaforme sociale della compagnia, che ha con grande semplicità segnalato di aver raggiunto "50 milioni di utenti e più", senza grandi celebrazioni o ringraziamenti di sorta.

Va precisato che la piattaforma ancora non è ai livelli di Twitch in termini di puri numeri, ma pare che stia continuando a crescere. In un post su Twitter, infatti, la compagnia ha mostrato un grafico che segnala come il numero medio di spettatori è in continua crescita dal dicembre 2023, senza considerare poi che in modo regolare ottiene un nuovo record di utenti contemporanei.

Dall'altro lato, Twitch ha avuto il suo mese peggiore degli ultimi quattro anni.