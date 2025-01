Twitch ha avuto il suo mese peggiore degli ultimi quattro anni

Dicembre 2024 è stato il mese con il minor numero di visualizzazioni su Twitch degli ultimi quattro anni . Era da luglio 2020 che non scendeva così in basso. A peggiorare la situazione c'è l'aumento del numero degli streaming. Quindi, l'offerta sta crescendo, ma la domanda è in calo, una tendenza che andrebbe invertita.

Un calo sensibile

Twitch è una delle principali piattaforme di live streaming su internet e ospita molti dei creatori di contenuti più famosi in occidente, con alcuni recenti ritorni a fine 2024, come Valkyrae, Ludwig e altri. Nonostante ciò, dicembre ha visto un calo delle visualizzazioni, come riportato da StreamsCharts, principale fonte di dati relativi al mercato dello streaming. Per la precisione, nel corso del mese gli spettatori hanno guardato live stream su Twitch per un totale di 1,58 miliardi di ore, per un calo dell'11% rispetto al mese precedente. Come detto, era da luglio 2020 che le visualizzazioni non scendevano così tanto.

Va specificato che solitamente dicembre è un mese debole per Twitch, per via delle festività, ma ciò non toglie che il calo sia stato davvero brusco. Come detto, ad aggravare la situazione ci ha pensato la crescita di attività degli streamer, che si è tradotta in un numero di streamer maggiore e in più canali attivi contemporaneamente, per una varietà incredibile di ben 43.200 categorie differenti (il numero più alto da marzo 2024). Come sempre, la categoria più popolare è stata Just Chatting, con oltre 1,5 milioni di visualizzazioni, seguita da GTA V, Path of Exile e Fortnite con rispettivamente 99 milioni, 69 milioni e 68 milioni di visualizzazioni mensili.