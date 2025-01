Le azioni di Ubisoft sono crollate, dopo l'annuncio del rinvio di Assassin's Creed Shadows, ma hanno recuperato

Strategia vincente

Il 9 gennaio, Ubisoft ha pubblicato un "Aggiornamento Strategico" nella sezione dedicata alle relazioni con gli investitori sul proprio sito web. Nel comunicato Ubisoft dichiara di aver "nominato consulenti di primo piano per esaminare e perseguire diverse opzioni strategiche e capitalistiche trasformative per ottenere il massimo valore per gli stakeholder.

L'andamento delle azioni di Ubisoft con il buco creato dall'annuncio

Questo processo sarà supervisionato dai membri indipendenti del Consiglio di Amministrazione. Ubisoft informerà il mercato in conformità con le normative vigenti se e quando una transazione si concretizzerà."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Le voci sulla possibile vendita dell'editore, probabilmente al colosso cinese Tencent, si rincorrono ormai da mesi, acuite dagli insuccessi di XDefiant e Star Wars: Outlaws. Negli ultimi 12 mesi i titoli di Ubisoft hanno perso il 45% del loro valore. Probabilmente è per questo che gli investitori di borsa hanno reagito molto male ai vari annunci del nuovo piano strategico della compagnia, tra rinvii e vaghi accenni a nuovi tagli di costi, dopo la chiusura di due studi risalente a dicembre 2024, per poi mitigare il giudizio, in vista di una potenziale acquisizione.

La classica ciliegina sulla torta è stata il posticipo della data di uscita di Assassin's Creed Shadows da febbraio al 20 marzo 2024 suPS5, Xbox Series X|S, PC e Mac. Si tratta del secondo rinvio per Assassin's Creed Shadows, inizialmente previsto per il 12 novembre 2024. La motivazione ufficiale fornita è stata "per integrare meglio i feedback dei giocatori raccolti negli ultimi tre mesi, in modo da esprimere pienamente il potenziale del gioco." Alcuni pensano però che il vero motivo sia quello di evitare il mese di febbraio, già pieno di uscite come Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii e Monster Hunter Wilds, che rischiano di ridurre le possibilità di successo di Shadows, facendone diminuire il valore in vista della vendita.