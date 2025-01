Un leak svela il possibile spessore di Samsung Galaxy S25 Slim, ed è davvero ridotto

Mancano ormai pochissimi giorni all'evento Galaxy Unpacked, che rappresenterà per Samsung l'occasione di togliere il velo alla sua nuova serie di smartphone top di gamma, Galaxy S25. La nuova serie comprenderà nello specifico il modello base, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra e Samsung Galaxy S25 Slim , l'inedito modello dalle dimensioni decisamente compatte e ridotte. Proprio a tal proposito, un leak di render delle ultime ore potrebbe finalmente aver svelato lo spessore di Samsung Galaxy S25 Slim : scopriamone insieme tutti i dettagli.

Gli stessi leak in questione suggerirebbero inoltre uno spessore di 8,2 millimetri per Samsung Galaxy S25 Ultra, indicando per il modello Slim una differenza di 2 millimetri rispetto al top di gamma della nuova serie. Samsung Galaxy S25 monterà verosimilmente un modulo fotocamere composto da un sensore principale da 200 megapixel, accompagnato da un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 3,5X . Similmente agli altri modelli della serie, il nuovo modello presenterà il chip Snapdragon 8 Elite , accompagnato da 12 GB di RAM.

Secondo quanto si evince dai render trapelati in rete nelle ultime ore grazie ai portali OnLeaks e Smartprix, lo spessore di Samsung Galaxy S25 Slim potrebbe essere pari a 6,5 millimetri . Se tale informazione dovesse rivelarsi vera, si tratterebbe dunque di 1,2 millimetri in meno rispetto all'attuale modello base di Samsung Galaxy S24.

Samsung Galaxy S25 Slim: il probabile periodo d'uscita

A differenza dei restanti modelli della nuova serie previsti per febbraio, Samsung Galaxy S25 potrebbe vedere la luce qualche mese dopo, verosimilmente tra aprile e maggio.

Samsung Galaxy S25 Slim

Ricordiamo come sempre che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni non ufficiali, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) dalla compagnia produttrice coreana. Restiamo dunque in attesa di ulteriori informazioni ufficiali a tal proposito, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso della prossima settimana, in occasione dell'evento Galaxy Unpacked previsto per il prossimo 22 gennaio alle ore 19,00 italiane.