Radoff Now e Radoff Sense vi permettono di monitorare la qualità dell'aria, ora con nuovi colori esclusivi

Radoff Now e Radoff Sense sono ora disponibili in due nuove colorazioni: vediamo i dettagli delle proposte per i dispositivi per il controllo della qualità dell'aria.

L'inquinamento dell'aria è un problema che ci affligge da tempo oramai e un po' tutti - soprattutto chi vive in città - devono fare fronte a esso. Vi è però un problema: molti pensano che l'inquinamento sia un problema solo all'esterno, mentre quello "indoor" è spesso più insidioso, visto che l'aria al chiuso è quella che respiriamo per più tempo nel corso della giornata. In aiuto vengono però strumenti specializzati come quelli di Radoff. Radoff è la PMI italiana attiva dal 2018 che ha realizzato una serie di dispositivi per essere consapevoli della qualità dell'aria al chiuso. La compagnia dispone della certificazione ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) e ha registrato 34 brevetti. Con la sua tecnologia, Radoff permette di analizzare la qualità dell'aria, anche del radon, un gas nobile radioattivo che risulta essere la seconda causa di tumore polmonare al mondo, secondo l'OMS. In precedenza vi abbiamo già presentato i prodotti della compagnia, ma ora vi è una novità: nuovi colori per Radoff Now e Radoff Sense, che rendono i dispositivi perfetti per tutti i tipi di ambiente. Non è infatti importante solo ciò che sanno fare, ma anche che si adattino al vostro arredamento e non stonino!

Radoff Now, ora in colore bianco Il punto di accesso per chi è interessato a verificare la qualità dell'aria della propria casa è Radoff Now. Il grande vantaggio è l'estrema semplicità di utilizzo. Tutto quello di cui avete bisogno è uno smartphone - iOS o Android - tramite il quale scaricare l'app ufficiale, la quale mostra in tempo reale esattamente che cosa state respirando all'interno della stanza. È anche compatibile con Alexa e si integra con le funzioni della smart house. Radoff Now bianco e la sua scatola Radoff Now è in grado di percepire: polveri sottili (PM1-PM2,5-PM10)

anidride carbonica (CO2)

composti organici volatili (VOC)

temperatura

umidità

pressione atmosferica

livello dell'AQI (Air Quality Index) Inoltre, Radoff Now è in grado di dare consigli su come migliorare la qualità dell'aria. Si tratta di un prodotto di piccole dimensioni, visto che ha un diametro di 125 mm e un'altezza di soli 59 mm. Non dimentichiamo poi che si tratta di un prodotto totalmente Made in Italy pensato per rispettare l'ambiente, quindi è realizzato con materiali sostenibili e riciclabili. Il modello originale era in verde, ma ora è disponibile la versione Bianca Limited Edition. Le funzionalità sono le stesse, ma il nuovo colore aiuta Radoff Now ad adattarsi maggiormente agli ambienti.