La qualità dell'aria della vostra casa è adeguata? Scopritelo con questi prodotti di Radoff

Parliamo della MPI italiana attiva dal 2018 che ha realizzato dei dispositivi perfetti per essere consapevoli della qualità dell'aria dentro le nostre case o negli uffici o nelle scuole. Con la certificazione ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) e con 34 brevetti, la tecnologia RADOFF permette di analizzare la qualità dell'aria, anche del radon, un gas nobile radioattivo che risulta essere la seconda causa di tumore polmonare al mondo, secondo l'OMS.

Quali sono i luoghi nei quali passiamo più tempo? All'aria aperta? La maggior parte di noi assolutamente no: siamo sempre al chiuso e dobbiamo affrontare un avversario invisibile: l'inquinamento indoor , che ci danneggia anche quando non ce ne rendiamo conto. Ovviamente c'è una soluzione: gli strumenti di Radoff .

Uno dei vantaggi di Radoff Now sono le sue dimensioni : misura solo 12,5 cm di diametro e ha un'altezza di 5,9 cm. In pratica potete tenerlo facilmente su una mano. Chiaramente, si tratta anche di un prodotto pensato per non danneggiare l'ambiente e la sua confezione è realizzata con materiali sostenibili e riciclabili.

Se la vostra prima preoccupazione è monitorare la qualità dell'aria, allora potreste dare un'occhiata al dispositivo Radoff Now. Questo strumento è di facilissimo utilizzo in quanto si collega direttamente al vostro smartphone - iOS e Android - con l'app ufficiale e mostra in tempo reale cosa state respirando nella vostra stanza. Lo potete acquistare su Amazon e sfruttare le svariate funzioni:

Radoff Sense, per chi cerca il top

Nel caso però in cui le funzioni fondamentali di un apparecchio di questa categoria non vi bastino, potete fare un salto in avanti con il modello Radoff Sense. Questa versione assicura tutte le capacità già indicate sopra, ovvero analizza il livello dell'AQI, la quantità di CO2, polveri sottili, composti organici volatili, temperatura, umidità e pressione atmosferica. Ha però anche altre funzioni. Il Radoff Sense è il modello perfetto per analizzare la presenza di radon nell'aria. Il tutto è possibile grazie a un sensore proprietario e brevettato di alta qualità. L'analisi è rapida e precisa e vi permette di sapere in ogni istante se la qualità dell'aria della vostra stanza sta peggiorando.

Il Radoff Sense si abbina perfettamente a ogni ambiente

Il design semplice e il colore neutro di questo dispositivo fa sì che sia facile posizionarlo in qualsiasi punto della stanza, mimetizzandolo come un prodotto d'arredo. Le dimensioni in questo caso sono diametro di 125 e altezza di 147 mm. Anche il Radoff Sense si collega all'app ufficiale per inviarvi tutte le informazioni delle sue analisi.