Il padre di PlayStation ricorda che tutti, in Sony e non solo, erano convinti del fallimento della console

Ken Kutaragi, considerabile a tutti gli effetti il "padre" di PlayStation, essendo stato il principale ideatore e sostenitore della prima console Sony, ricorda in un'intervista al TGS 2024 come tutti nella compagnia e non solo fossero convinti che l'esperimento fosse destinato al fallimento.

Kutaragi è stato il promotore dell'avventura di Sony nell'ambito dei videogiochi, partendo dai primi accordi con Nintendo negli anni 90 per l'elaborazione di un sistema con lettore CD-ROM per Super Nintendo e arrivando a elaborare una vera e propria nuova console proprietaria.

Quest'ultima idea pare sia emersa in seguito al naufragio degli accordi con Nintendo, ma non è facilissimo stabilire la cronologia esatta degli eventi e quale sia stato causa e quale effetto: in ogni caso, il risultato è quello storico, ovvero la creazione di PlayStation.