Disponibili il Creator Kit e le prime mod scaricabili per Hogwarts Legacy

L'aggiornamento è accompagnato da un nuovo trailer in cui vengono mostrate delle mod create Avalanche Software stessa, tra cui quelle che offrono nuove acconciature e quelle che modificano le scope, trasformandole per esempio in aspirapolvere o in gatti volanti. Tra i contenuti delle prime mod, ci sono delle nuove missioni, dei nuovi dungeon e vari oggetti cosmetici. Visto il successo del gioco , è facile ipotizzare che con il tempo le mod diventeranno moltissime.

Per festeggiare, lo studio di sviluppo Avalanche Software terrà uno streaming dal vivo alle 19:00 di oggi sul proprio canale Twitch, durante il quale presenterà alcune mod già disponibili per il download, quindi installabili da subito.

Come scaricare e installare le mod

Warner Bros. ha anche realizzato un video che spiega come utilizzare le mod in Hogwarts Legacy, dando istruzioni su come scaricarle e installarle. Il procedimento è davvero semplice, ma farà sicuramente comodo a qualcuno avere delle istruzioni dettagliate.

Le mod per la versione PC di Hogwarts Legacy sono disponibili su CurseForge, una delle principali piattaforme dedicate a mod e add-on per videogiochi. Il Creator Kit permette di creare nuove missioni, nuovi dungeon e personalizzazioni per i personaggi, inclusi skin e oggetti estetici. Una volta realizzate, le mod potranno essere caricate su CurseForge e integrate direttamente nel gioco.

Hogwarts Legacy è un gioco di ruolo open world ambientato nel mondo magico della saga di Harry Potter. Per adesso non sono stati svelati piani per aggiungere il supporto delle mod alle altre versioni del gioco, ossia PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, e Nintendo Switch.