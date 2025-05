Mercoledì Stagione 2 svela l'intero cast con un personaggio a sorpresa

Tutti i dettagli sul cast di Mercoledì Stagione 2

Ricordiamo prima di tutto che Mercoledì Stagione 2 vedrà il ritorno di vari personaggi della prima stagione, così come di nuovi attori.

L'immagine mostra, da sinistra verso destra: Morticia (Catherine Zeta-Jones), Mercoledì (Jenna Ortega), Gomez (Luis Guzmán), Nonna Hester Frump (Joanna Lumley), Lurch (Jonas Suotamo, che sostituisce George Burcea dalla prima stagione), Zio Fester (Fred Armisen) e Pugsley (Isaac Ordonez).

Come? Abbiamo saltato un personaggio? Vero, ma c'è un motivo. Il personaggio a destra di Lurch è infatti molto interessante. Anche se non è chiaro, pare proprio che quel personaggio sia Isadora Capri, interpretata da Billie Piper che indossa un trucco tale da renderla molto simile a Lurch.

La famiglia Addams (e un extra) di Mercoledì Stagione 2

Capri è una nuova insegnante della Nevermore, la scuola di Mercoledì e ambientazione principale della serie. Si tratta della insegnante di musica ed è anche un licantropo. Questa immagine è l'unica che mostra il personaggio e non ci sono altre foto che mostrano Billie Piper nel proprio ruolo.

Capri ha un aspetto molto particolare e soprattutto è molto curioso che sia stata inclusa in uno scatto che mostra esclusivamente membri della famiglia Addams. Il fatto che sia così simile a Lurch aiuta anche a credere che abbia un qualche legame con la famiglia.

Billie Piper

Inoltre, sappiamo che Capri è "un ex bambina prodigio". Viene descritta come "brillante, intensa ed enigmatica" e pare avere un "particolare interesse per le capacità musicali di Mercoledì". Inoltre, "diventa una mentore per la licantropa Enid Sinclair", amica e compagna di stanza di Mercoledì. Innegabilmente pare una figura fondamentale della seconda stagione.

Segnaliamo inoltre che al cast si aggiunge anche Christopher Lloyd, che sarà il Professor Orloff ovvero il più professore che da più tempo insegna alla Nevermore. Viene descritto come "severo disciplinatore" che si interessa in modo particolare al fratello problematico di Mercoledì, Pugsley. Se vi interessa una curiosità, sappiate che Christopher Lloyd è inoltre stato Zio Fester nel film del 1991 della Famiglia Addams e nel suo seguito.

Steve Buscemi, nei panni del direttore Dort

Troviamo poi il direttore Dort, interpretato da Steve Buscemi, che "abbraccia l'orgoglio dei reietti fino all'estremo" e sostiene l'"esclusione dei normali". Si aggiunge anche Thandiwe Newton nei panni di Dr. Rachael Fairburn, un "normale" che è capo medico presso la Willow Hill Psychiatric Facility che si prende cura di Tyler Galpin, il personaggio della prima stagione. Accanto a Fairburn ci sarà Heather Matarazzo nei panni della sua assistente: sarà una sorta di avversaria di Mercoledì.

Il cast includerà poi anche volti noti come Enid Sinclair (Emma Myers), Joy Sunday (Bianca Barclay), Eugene Ottinger (Moosa Mostafa) e Ajax Petropolus (Georgie Farmer), oltre la nuova sceriffo di Jericho Ritchie Santiago (Luyanda Unati Lewis-Nyawo) che nella prima stagione era la vice e l'ex-sceriffo Donovan Galpin (Jamie McShane), pare di Tyler.