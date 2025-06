Un leak svela la capacità della batteria di Samsung Galaxy S26 Ultra, e non vi piacerà

Manca ancora più di metà anno al possibile annuncio della nuova serie Samsung Galaxy S26, che comprenderà rispettivamente il modello standard, Samsung Galaxy S26 Plus e Samsung Galaxy S26 Ultra, oltre che probabilmente Samsung Galaxy S26 Edge. Nel frattempo, un leak trapelato in Rete nelle ultime ore potrebbe aver gettato luce sulla possibile capacità della batteria di Samsung Galaxy S26 Ultra, fattore che deluderà sicuramente non pochi utenti: scopriamone insieme tutti i dettagli.

La capacità della batteria di Samsung Galaxy S26 Ultra Secondo quanto riportato dall'informatore PandaFlash sul social network X, Samsung Galaxy S26 Ultra potrebbe avere una batteria non esattamente al passo coi tempi. Il nuovo top di gamma di casa Samsung monterebbe, ancora una volta, una batteria da 5000 mAh di capacità o poco più, senza portare dunque significativi passi in avanti rispetto ai precedenti modelli. Stando a questi dati, sembrerebbe che l'autonomia della batteria non rappresenti un'effettiva priorità per la compagnia: il recente Samsung Galaxy S25 Edge, modello ultra-sottile uscito lo scorso maggio, monta infatti una batteria da appena 3900 mAh di capacità, a fronte di uno spessore significativamente ridotto. Le dichiarazioni di PandaFlash sulla batteria di Samsung Galaxy S26 Ultra Per fare un rapido confronto con la situazione del mercato attuale, diversi modelli di smartphone cinesi hanno cominciato ad implementare batterie che superano la soglia dei 7000 mAh di capacità, spesso e volentieri implementando soluzioni innovative con l'utilizzo di batterie in silicio-carbonio.