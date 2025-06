Capcom considera le Game-Key Card di Nintendo Switch 2 come vendite digitali

Le Game-Key Card di Nintendo Switch 2 vengono considerate da Capcom come vendite digitali e non fisiche: lo ha rivelato la casa giapponese nel corso di una sessione di domande e risposte con gli investitori.

Quando infatti è stato chiesto all'azienda in che maniera siano state registrate le vendite dei giochi per Nintendo Switch 2 distribuiti su Game-Key Card, Capcom ha risposto che vengono considerate appunto vendite in formato digitale.

Non sappiamo se altri publisher abbiano adottato lo stesso approccio, ma il messaggio è chiaro: sebbene questi prodotti arrivino nei negozi come se si trattasse di titoli retail, in realtà la scheda ha l'unica funzione di autorizzare il download dei dati.

Nel caso specifico di Capcom, la versione Nintendo Switch 2 di Street Fighter 6 utilizza una soluzione mista, con il gioco presente sulla cartuccia ma i contenuti aggiuntivi che vengono forniti tramite un codice e vanno dunque scaricati a parte.