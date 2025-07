DM e Highlighter: le nuove funzioni che cambiano Threads e lo rendono indipendente da Instagram

Threads, il social creato da Meta, fa un grande passo avanti nella sua crescita come piattaforma indipendente da Instagram. Tra le novità più importanti segnaliamo, sicuramente, l'introduzione dei messaggi diretti (DM) e della cosiddetta funzione Highlighter. Con queste innovazioni, l'intento di Meta, è sicuramente quello di rendere il social network indipendente da Instagram, evitando che ci sia bisogno di passare proprio su Instagram per svolgere alcune attività. Fin dal lancio, uno dei limiti più segnalati era proprio l'assenza di un sistema di messaggistica interna che, d'ora in avanti invece sarà presente. La funzione Highlighter invece è pensata per mettere in evidenza i temi più discussi del momento.

Come funzioneranno i DM? Grazie all'arrivo dei DM su Threads sarà possibile scrivere ai propri follower o ai contatti con cui c'è un follow reciproco. Per ora, i DM sono riservati solo agli utenti maggiorenni e ai legami già esistenti, per garantire maggiore sicurezza e privacy. Threads logo Threads ha già annunciato che presto arriveranno anche i messaggi di gruppo, oltre a strumenti per gestire meglio la posta in arrivo, come filtri per i messaggi non letti e opzioni per decidere chi può contattarci. Si tratta, dunque, di una novità per certi versi banale all'interno di una piattaforma social ma che offre maggiore autenticità e personalità alla piattaforma stessa.