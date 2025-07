Tutto quello che sappiamo sul prossimo evento Amazon Prime: date, abbonamenti e ulteriori dettagli

Nonostante ciò, però, nonostante sia passato poco dalla fine dell'evento, è già tempo di guardare al futuro e di cominciare a indicare qualche dettaglio relativo al prossimo possibile evento Amazon Prime, in cui, in particolar modo, le categorie "tech" e "videogiochi" vengono invase da sconti, promozioni e opportunità. Nel corso del 2024 , il primo evento post estate degno di nota è stato, senza dubbio, la Festa delle Offerte Prime .

Gli abbonamenti Amazon

Ricordiamo, inoltre, che con Amazon è possibile sottoscrivere una serie di abbonamenti relativi non solo allo streaming video o allo shopping. Amazon mette a disposizione dei propri utenti dei servizi legati al mondo della musica, dei podcast e della lettura. Amazon Music, ad esempio, sta proponendo una promozione che prevede un utilizzo dei primi 4 mesi totalmente gratis. Puoi accedere alla promozione direttamente tramite questo link Per quanto concerne, invece, la lettura, il servizio che la piattaforma mette a disposizione è Kindle Unlimited che può essere sottoscritto con un'offerta di partenza di 0,99€ per 2 mesi e si potrà avere accesso a centinaia di libri in formato digitale. Puoi abbonarti a Kindle direttamente da qui Infine, degno di nota è anche Audibile, con cui sarà possibile accedere a svariati contenuti podcast molto interessanti. Anche in questo caso si può sfruttare la promozione che prevede 3 mesi a soli 0,99€. Puoi abbonarti tramite questo link.