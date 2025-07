Il software di sistema di PS5 è stato aggiornato alla versione 25.05-11.60.00, scopriamo tutte le novità

Sony Interactive Entertainment ha pubblicato un nuovo aggiornamento di sistema per PlayStation 5 , il 25.05-11.60.00 di luglio 2025. Pesa poco più di 1 GB e, in realtà, non fa moltissimo . Se seguite le vicissitudini degli aggiornamenti di sistema, avrete già capito che stiamo parlando di una patch che migliora la stabilità della console, senza però dirci in che modo.

La nota ufficiale

La nota di rilascio ufficiale dell'aggiornamento del software di sistema 25.05-11.60.00 per PS5 (15 luglio 2025), recita soltanto: "Abbiamo migliorato le prestazioni e la stabilità del software di sistema".

PlayStation 5 è più stabile dopo l'ultimo aggiornamento

Probabilmente Sony ha semplicemente corretto alcune vulnerabilità e risolto vari bug. Ci potrebbero essere anche delle altre modifiche, considerando le dimensioni dell'aggiornamento, ma non sono state pubblicizzate.

Come sempre avviene in questi casi, l'aggiornamento di sistema non arriverà a tutti nello stesso momento, ma sarà distribuito a scaglioni. Quindi, se non lo ricevete subito, non preoccupatevi. Aspettate che la vostra console lo scarichi automaticamente e lasciateglielo installare. Dopo averlo fatto, se non avevate dei problemi specifici, non noterete differenze.

I giocatori rimangono in attesa di novità più sostanziali, come le cartelle nella schermata principale o una migliore integrazione ccon Discord, ma per quelle bisogna attendere gli aggiornamenti maggiori.