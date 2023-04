Elon Musk sta per lanciare X.AI, una startup dedita alle intelligenze artificiali

Stando a quanto riportato dal Wall Street Journal, Elon Musk starebbe per lanciare una nuova startup dedita all'intelligenza artificiale chiamata X.AI, che andrà a concorrere direttamente con OpenAI, attualmente leader di mercato.

Secondo il resoconto, Musk ha creato X.AI in Nevada il mese scorso e ha autorizzato la vendita di 100 milioni di azioni della compagnia. Secondo la registrazione della stessa, Musk è il solo direttore, con Jared Birchall, un confidente e direttore dell'ufficio di famiglia di Musk, a fargli da segretario.

La notizia va a corroborare quella del Financial Times che voleva Musk impegnato ad assemblare il suo team di ricercatori e ingegneri specializzati in intelligenze artificiali, con la ricerca di personale che si è estesa anche alle compagnia rivali come DeepMind di Alphabet (Google).

Stando al Financial Times, Musk ha parlato con diversi investitori di SpaceX e Tesla per ottenere fondi per la sua startup.

Il nome della nuova compagnia nascerebbe dal sogno di Musk di creare un applicazione chiamata X che faccia un po' di tutto e racchiuda tutte le sue attività. Recentemente Musk ha cambiato nome alla compagnia di Twitter, il suo social network, ribattezzandola X Corp, spostandola dal Delaware al Nevada. X Corp è controllata da un'altra compagnia, chiamata X Holdings Corp.

Proprio recentemente Musk aveva espresso preoccupazione per i pericoli delle intelligenze artificiali, chiedendo una regolamentazione e uno stop di sei mesi.