Cyberpunk 2077 in sconto del 50% dopo il lancio dell'aggiornamento 1.62

In occasione del lancio dell'aggiornamento 1.62, Cyberpunk 2077 è stato messo in offerta su tutti i negozi digitali, dove è acquistabile con il 50% di sconto. Il prezzo finale varia a seconda della piattaforma: su PC è di 29,99€, su Xbox di 34,99€ mentre su PlayStation di 24,99€.

Cyberpunk 2077 sarà in offerta fino al 23 aprile 2023.

L'aggiornamento 1..62 ha introdotto diverse novità tecnologiche su PC, che possiamo leggere qui di seguito come memento:

Path tracing: Anteprima tecnologica

Aggiunto un valore predefinito per Ray tracing: Overdrive che include la tecnologia di Path Tracing. Puoi attivare il valore predefinito Ray tracing: Overdrive da Impostazioni > Grafica > Impostazione rapida, o solo Path tracing separatamente da Impostazioni > Grafica nella sezione Ray tracing. Per essere sicuro che il Ray Tracing: Overdrive funzioni correttamente sul tuo PC, aggiorna i tuoi driver NVIDIA Game Ready minimo alla versione 531.41. Inoltre, abbiamo incluso un'opzione per elaborare immagini singole con Path tracing in modalità foto per altre schede grafiche, con almeno 8GB di VRAM, che supportino il ray tracing. Se la tua scheda grafica ha più di 8GB di VRAM ma l'opzione risulta comunque non disponibile, significa che è necessario abbassare la risoluzione in gioco. Nota che più alta sarà la risoluzione e meno potente sarà la GPU, più lungo sarà l'intervallo di tempo necessario a creare un'immagine (da pochi secondi a diversi minuti). Puoi attivare il Path tracing per la modalità foto da Impostazioni > Grafica nella sezione Ray tracing.

DLAA

Aggiunta NVIDIA DLAA, una modalità di anti-aliasing basata su IA progettata per migliorare la qualità dell'immagine. DLAA richiede una scheda grafica NVIDIA RTX. Può essere attivata da Impostazioni > Grafica nella sezione NVIDIA DLSS.

Intel XeSS

Aggiunto il supporto per Intel Xe Super Sampling 1.1, una tecnologia di upscaling che utilizza il machine learning per fornire prestazioni migliorare con una migliore qualità di immagine. Può essere attivata da Impostazioni > Grafica nella sezione Scala risoluzione.

Miglioramenti benchmark

Migliorati i benchmark per visualizzare più informazioni nella schermata dei risultati, incluse caratteristiche del PC, versione driver della GPU e impostazioni selezionate.