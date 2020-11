Halo Infinite: un video sugli effetti sonori del gioco, fra cani e vecchie Xbox

Gli effetti sonori di Halo Infinite sono stati registrati con grande fantasia dagli sviluppatori di 343 Industries, utilizzando non solo il caro vecchio carlino ma anche delle vecchie Xbox: lo rivela il nuovo video pubblicato dal team.

In attesa dell'aggiornamento su Halo Infinite in arrivo il 17 dicembre, sembra insomma che lo studio abbia già cambiato atteggiamento sul fronte comunicativo e sia mosso dalla sincera voglia di riconnettersi con la propria fanbase.

Le sequenze del filmato sono davvero buffe, e mostrano come i designer abbiano sfruttato i suoni (opportunamente distorti) dell'originale Xbox e di Xbox One per dare una voce ai meccanismi elettronici del gioco.

Peraltro nelle ultime ore si è parlato anche del modulo battle royale di Halo Infinite, che potrebbe affiancare il multiplayer tradizionale e la campagna single player.

L'uscita di Halo Infinite avverrà nel corso del 2021, anche se non c'è ancora una finestra precisa né è chiaro se il lancio avverrà in un'unica soluzione o suddiviso in varie componenti.