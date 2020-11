Final Fantasy 7 Remake arriva ad aprile su Steam e Xbox, secondo un negozio online

Stando alla pagina ufficiale del gioco aperta dal negozio Instant Gaming, Final Fantasy 7 Remake arriverà su Steam, quindi versione PC, e su Xbox ad aprile 2021. Più precisamente, l'11 aprile 2021, esattamente un anno dopo la data d'uscita della versione PS4, disponibile dal 10 aprile 2020.

Ovviamente la data indicata potrebbe essere un semplice segnaposto, ma non sarebbe nemmeno troppo strano se in realtà fosse corretta. Square Enix ha sempre specificato di aver dato il gioco a Sony per PS4 in esclusiva temporale per un anno, anno che scadrebbe proprio quel giorno, consentendo la pubblicazione su PC e Xbox One / Series X e S senza problemi.

Se dovessimo azzardare un'ipotesi, lo stesso giorno potrebbe essere pubblicata anche la versione PS5, così da completare l'opera. Per il resto la pagina non contiene informazioni specifiche sulle nuove versioni di Final Fantasy 7 Remake, quindi non ci resta che attendere che sia Square Enix a dirci di più, confermando l'arrivo del gioco sulla nuove piattaforme.

Intanto che aspettiamo, rileggete la nostra recensione di Final Fantasy 7 Remake, ovviamente relativa alla versione PS4 del gioco.