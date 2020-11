Mortal Kombat 11 Pro Kompetition, la Stagione 2 annunciata ufficialmente

La Stagione 2 della Mortal Kombat 11 Pro Kompetition è stata annunciata ufficialmente da Warner Bros. e NetherRealm Studios: la competizione si terrà a partire dal 5 dicembre, con un montepremi di 60.000 dollari.

A pochi giorni dal lancio di Mortal Kombat 11 Ultimate, ecco dunque che l'evento eSport prende forma, in collaborazione con PS4: tutte le partite verranno disputate sulla console Sony.

Warner Bros. e NetherRealm Studios annunciano la Mortal Kombat 11 Pro Kompetition: Stagione 2 in occasione del ritorno del programma mondiale di eSport con Mortal Kombat 11, il titolo che nella storia del franchise ha venduto in tempi record oltre 8 milioni di copie nel mondo.

La prossima stagione, il cui inizio è previsto il 5 dicembre, sarà online e tutte le partite saranno disponibili esclusivamente sulle console PlayStation 4 tramite la funzionalità Tornei PS4. Per tutti i giocatori sono aperte le iscrizioni al seguente link.

La Mortal Kombat 11 Pro Kompetition: Stagione 2 offre ai kombattenti di tutti i livelli la possibilità di competere online in tre differenti categorie regionali che rappresentano Nord America, America Latina, Europa, Australia e Medio Oriente per conquistare una quota del montepremi di 60.000 dollari.

Ciascuna categoria sarà suddivisa per territorio e ospiterà otto eventi separati stagionali online per consentire ai giocatori di vincere punti Pro Kompetition da utilizzare per la qualificazione alla rispettiva finale regionale che determinerà un vincitore per categoria. Inoltre, i giocatori potranno utilizzare i combattenti del recente Mortal Kombat 11 Ultimate, tra cui Mileena, Rain e Rambo.

Il Competition Centre di PlayStation farà da hub centralizzato per le iscrizioni, le partite, gli aggiornamenti del girone live e le informazioni generali collegate alla Mortal Kombat 11 Pro Kompetition: Stagione2 ed è accessibile visitando il seguente link.

Le categorie mondiali della Mortal Kombat 11 Pro Kompetition: Stagione 2 includono: