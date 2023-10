Silent Hill 2 Remake, il numero di obiettivi sbloccabili è stato svelato da un leak

Continuano a emergere possibili indizi su ulteriori informazioni in arrivo per Silent Hill 2 Remake, praticamente sempre da Steam e dal suo database: in questo caso si tratta del numero di obiettivi sbloccabili che dovrebbero essere presenti nel gioco, almeno in versione PC.

In base a quanto emerso su Steam, in particolare attraverso uno dei profili del team di sviluppo Bloober, sembra che Silent Hill 2 Remake contenga 12 obiettivi sbloccabili, dunque una quantità piuttosto bassa rispetto alla media standard per un titolo di dimensioni piuttosto grandi come questo.

Non che questo dica molto sulle caratteristiche del gioco, in ogni caso, trattandosi chiaramente di un elemento marginale rispetto a tutto il resto, ma il leak dimostra se non altro come qualcosa si stia muovendo per quanto riguarda il gioco Konami concesso in licenza a Bloober Team.