Disponibile la demo PC di Stellar Blade, pubblicata in anticipo

Shift Up ha pubblicato la demo PC di Stellar Blade su Steam, che è disponibile da ora. Il lancio pare essere stato leggermente anticipato, visto che era stato annunciato per domani, l'errore potrebbe essere dovuto a un semplice errore. Comunque sia, poco male, visto che ora possiamo guidare la dolce e risoluta Eve anche su PC, in attesa dell'uscita della versione completa del gioco, prevista per il 12 giugno 2025.