Presto sarà possibile provare Stellar Blade su PC grazie a una demo in arrivo su Steam

La notizia è stata diffusa inizialmente dal portale coreano Yonhap News, che afferma che un annuncio ufficiale dovrebbe arrivare in giornata tramite i profili social di PlayStation. Successivamente, è stata confermata sul server Discord ufficiale del gioco da parte del community manager "Wolfcastle".

Il lancio di Stellar Blade su PC si avvicina a grandi passi e presto i giocatori potranno provare questa versione tramite una demo . Molto presto in realtà, dato che il lancio su Steam pare fissato a domani, sabato 31 maggio .

I dettagli sulla demo

Dunque, possiamo considerare valide le prime informazioni su questa demo riportate da Yonhap News, che afferma che darà modo di provare il gioco per circa due ore, permettendo ai giocatori di prendere dimestichezza con le meccaniche di gameplay e affrontare il boss Abaddon, il che suggerisce che a livello contenutistico sarà identica, o comunque molto simile, a quella pubblicata in precedenza su PS5.

A ogni modo, sarà un ottimo banco di prova per testare le prestazioni della versione PC e le sue caratteristiche esclusive. Tra queste troviamo il supporto alle tecnologie di upscaling NVIDIA DLSS 4 e AMD FSR3, alle risoluzioni native per monitor ultrawide 21:9 e super ultrawide 32:9. In aggiunta troviamo delle texture di sfondo ad alta risoluzione, il framerate sbloccabile e la piena compatibilità con il DualSense con totale personalizzazione dei comandi.

Il lancio della versione PC di Stellar Blade è fissato al 12 giugno, in concomitanza con il lancio della Complete Edition e del DLC crossover con Goddess of Victory: NIKKE. Su PC saranno presenti anche dei nuovi contenuti, come 25 costumi inediti e una boss fight aggiuntiva, che su PS5 verranno aggiunti tramite un aggiornamento gratuito.