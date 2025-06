Potrai modificare i tuoi file con l’aiuto di Grok: trapela l’editor intelligente di xAI

Il panorama degli utilizzi dell'IA è sempre più in evoluzione, l'ultima frontiera degli usi e del supporto dell'intelligenza artificiale per l'uomo è rappresentato dagli editor che possono facilitare delle attività lavorative. L'ultima indiscrezione relativa a Grok, il modello IA sviluppato da xAI, l'azienda con a capo Elon Musk, riguarda una possibile introduzione di un editor di file avanzato, in modo tale da supportare il lavoro di chi si occupa di gestire i fogli di calcolo. Questo sarebbe un modo per rendere il lavoro e alcune attività professionali più veloci, intuitive e anche interattive. L'indiscrezione è arrivata proprio sulla piattaforma dello stesso Elon Musk: X (ex Twitter).

Le informazioni arrivano da X Le informazioni arrivano da X, già, la piattaforma che Elon Musk ha acquisito e che sta tentando, negli anni, di trasformare in una piattaforma "tuttofare" sulla quale poter gestire una numerosa serie di attività. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post La notizia è stata riportata dal reverse engineer Nima Owji che ha condiviso un dettaglio sul codice nascosto in fase di sviluppo, rivelando l'intenzione di sviluppare un editor di file avanzato direttamente in Grok, con cui, durante il lavoro, sarà anche possibile parlare, richiedere aiuto e confrontarsi. xAI non ha confermato la notizia che, al momento, rimane solo un rumor, ma il recente lancio di Grok Studio lascia pensare che tutto possa essere realmente in fase di realizzazione.