Razer DeathAdder V4 Pro è ufficiale: il mouse gaming ergonomico diventa ancora più leggero

Razer ha appena presentato una nuova evoluzione della sua linea di mouse gaming più iconica. Il DeathAdder V4 Pro riprende l'impostazione ergonomica che ha reso celebre questa famiglia, ma la arricchisce con un design più leggero, nuove tecnologie wireless e una serie di migliorie pensate per i giocatori professionisti. Il risultato è un mouse da soli 56 grammi (57 nella variante bianca) che unisce maneggevolezza, precisione e durata, pronto a raccogliere il testimone dei suoi celebri predecessori. Il nuovo mouse è acquistabile cliccando su questo link o sul bottone qui sotto. La filosofia alla base di questo modello è chiara: migliorare ogni aspetto tecnico mantenendo intatta l'anima del DeathAdder. Il design è stato affinato nei dettagli per offrire una presa confortevole e una superficie più resistente, mentre sotto la scocca troviamo il nuovo sensore ottico Razer Focus Pro 45K, capace di garantire prestazioni di altissimo livello anche nelle sessioni competitive più impegnative. L'obiettivo? Portare sul campo da gioco un'esperienza da vero top di gamma, ma con la leggerezza di un mouse pensato per i riflessi fulminei.

Tecnologia wireless più veloce, autonomia potenziata Una delle novità principali del DeathAdder V4 Pro è la seconda generazione della tecnologia Razer HyperSpeed Wireless, che consente prestazioni a 8000 Hz sia via cavo sia in modalità senza fili. Questo significa una latenza inferiore, maggiore stabilità del segnale e un'autonomia che arriva fino a 150 ore. Per chi cerca il massimo della reattività, è possibile acquistare separatamente il dongle HyperPolling Wireless 8K per spingere il polling rate al limite anche via wireless. Il nuovo mouse Razer DeathAdder V4 Il cuore pulsante del mouse è il sensore ottico Focus Pro 45K, con una risoluzione massima di 45.000 DPI, velocità di tracciamento fino a 900 IPS e un'accelerazione di 85 G. Una precisione che permette di affrontare qualsiasi tipo di gioco competitivo con la massima affidabilità. Razer ha inoltre inserito nuove tecnologie come Dynamic Sensitivity, Mouse Rotation e Sensitivity Matcher per una personalizzazione ancora più avanzata.

Un progetto costruito insieme ai pro gamer Il DeathAdder V4 Pro non è stato progettato in solitaria. Razer ha lavorato fianco a fianco con numerosi professionisti degli eSport, tra cui Nikola "NiKo" Kovač, leggenda vivente della scena di Counter-Strike. Il campione ha collaborato direttamente con gli ingegneri Razer, testando i primi prototipi e fornendo feedback durante lo sviluppo. Il risultato è un mouse pensato per rispondere alle esigenze reali dei giocatori di alto livello: click precisi, risposta immediata, peso bilanciato e layout dei pulsanti studiato per ridurre gli errori. Razer DeathAdder V4 Pro, la recensione del mouse da gaming ultraleggero e senza fili Il rinnovamento tocca anche la rotellina del mouse, che ora è ottica e più precisa, mentre i tasti laterali sono stati separati per ridurre i clic involontari. I materiali utilizzati sono più resistenti e sostenibili: oltre il 67% delle plastiche impiegate sono riciclate o bio-based. Anche l'esperienza utente è stata curata fin nei minimi dettagli, dalla nuova finitura soft-touch alla struttura rinforzata che migliora la resistenza senza compromettere la leggerezza. Il nuovo DeathAdder V4 Pro è già disponibile all'acquisto sul sito ufficiale Razer, nei RazerStore e presso rivenditori autorizzati, al prezzo consigliato di 179,99€ nelle colorazioni bianco e nero classico.