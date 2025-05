Gravi disservizi su X: feed e messaggi non funzionano a livello globale, forse a causa di un incendio

X, la piattaforma social di proprietà di Elon Musk, sta attraversando un blackout di portata significativa: i feed degli utenti non si caricano, i messaggi diretti risultano irraggiungibili e l'esperienza d'uso è pressoché paralizzata per molti. Le prime segnalazioni del guasto si sono intensificate poco dopo le 14:00 italiane di sabato 24 maggio , secondo quanto rilevato da Downdetector. Il disservizio ha rapidamente scalato le classifiche dei problemi tecnici più segnalati a livello globale.

Disservizi estesi e senza confini

NetBlocks, il monitor globale dello stato della rete, ha confermato che X sta avendo "interruzioni internazionali per alcuni utenti per la seconda volta in una settimana". L'organizzazione ha escluso che il problema sia legato a censure o blocchi a livello di singoli paesi, indicando invece un malfunzionamento interno alla piattaforma.

Downdetector

La comunità di Reddit, in particolare nel sottogruppo r/Twitter, ha segnalato già nei giorni precedenti accessi difficoltosi e messaggi d'errore persistenti nella schermata di login. Un campanello d'allarme che, col senno di poi, preannunciava un problema ben più grave di un semplice glitch momentaneo.