La produzione del primo iPhone pieghevole comincerà nel 2026, secondo un analista

Nuovi iPhone e iPad pieghevoli in arrivo?

Secondo quanto riportato dall'analista Jeff Pu , il primo modello di iPhone pieghevole potrebbe entrare in produzione nel 2026, confermando di fatto gran parte dei rumor recenti a tal proposito. Entrando maggiormente nei dettagli, il primo iPhone pieghevole sarebbe entrato nella fase di New Product Introduction (in acronimo, NPI), con una produzione di massa su larga scala prevista per il 2026.

iPhone pieghevole (immagine puramente indicativa)

Ciò si allineerebbe dunque a quanto dichiarato dalle previsioni di Ming-Chi Kuo, che suggeriva un inizio di produzione fissato per il quarto trimestre del 2026 per il primo iPhone pieghevole con apertura a libro. Le indiscrezioni non finiscono qui, dal momento che lo stesso Pu avrebbe parlato di due dispositivi distinti, facendo riferimento anche a un possibile modello di iPad pieghevole. A detta di Jeff Pu, entrambi i nuovi foldable potrebbero entrare nella fase di prototipo già ad aprile di quest'anno. Il primo modello di iPhone pieghevole potrebbe presentare un display interno di 8 pollici, mentre l'iPad pieghevole potrebbe addirittura arrivare a una diagonale di 19 pollici.