iPhone Ultra potrebbe essere il nome dello smartphone pieghevole di Apple

iPhone Ultra e le nuove indiscrezioni

Sul canale YouTube Geared Up, Mark Gurman di Bloomberg ha partecipato come ospite per discutere di vari argomenti, tra cui l'iPhone pieghevole. Gurman ha già parlato in passato del suffisso "Ultra", ipotizzando nel 2022 che l'iPhone 15 Pro Max avrebbe potuto chiamarsi iPhone 15 Ultra. Sebbene Apple non abbia optato per questo nome nel 2023 e nel 2024, Gurman ritiene che "iPhone Ultra" potrebbe essere il nome scelto per il pieghevole.

La logica dietro questa scelta sarebbe quella di distinguere chiaramente il nuovo dispositivo pieghevole dagli iPhone tradizionali. Un nome come "Ultra" suggerirebbe un prodotto di fascia superiore, il culmine dell'innovazione Apple nel settore degli smartphone.

Per quanto riguarda la tempistica di lancio, Gurman ipotizza che l'iPhone pieghevole potrebbe arrivare entro la fine del prossimo anno. Un'altra fonte, però, indica che Apple starebbe ancora selezionando i fornitori dei componenti, con una presentazione stimata per la seconda metà del 2026. Ulteriori dettagli sull'iPhone Ultra sono stati forniti dall'analista Ming-Chi Kuo di TF International Securities. Secondo Kuo, il dispositivo non avrà il Face ID a causa di complicazioni di progettazione e avrà un prezzo da capogiro.

Voi che cosa ne pensate? Vi piacerebbe come nome? E quanto sareste disposti a spendere per un iPhone pieghevole? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.