Anche Monster Hunter Wilds ha già una sua "nude mod", ma è un po' diversa dal solito

La Featherless Monsters disponibile a questo indirizzo su NexusMods si occupa infatti di "spogliare" alcuni mostri, consentendo così di vederli in tutto il loro splendore senza la copertura di piume o peluria.

Nonostante il nuovo capitolo della serie Capcom presenti una maggiore attenzione alla storia e ai dialoghi con gli NPC, con uno sviluppo più profondo di questi e anche la presenza di personaggi alquanto affascinanti, la mod in questione non va a modificare il gioco nelle maniere che si potrebbero immaginare.

Seguendo quella che è ormai una tradizione immancabile dei giochi su PC, anche Monster Hunter Wilds può contare già su una sua "nude mod" per così dire, ma non è propriamente quello che ci si potrebbe aspettare , sebbene sia perfettamente in linea con lo spirito del gioco.

Questione di gusti

Che questa mod possa migliorare l'aspetto delle creature è opinabile, ma non dubitiamo che possa esserci qualche appassionato che preferisce poter cacciare mostri glabri piuttosto che coperti di peli, piume o squame, d'altra pare ognuno ha i suoi gusti e questa Featherless Mod evidentemente vuole soddisfare anche chi ha inclinazioni peculiari.

Un effetto della mod

In ogni caso, non vi aspettate che l'applicazione di questa possa rimuovere i vestiti di Gemma, Alma o altri personaggi umani, perché è interamente dedicata alle creature: in particolare va a modificare l'aspetto di 11 dei 29 Mostri Grandi presenti nel mondo di gioco.

L'effetto che deriva dall'applicazione della mod è veramente particolare, visto che in certi casi i mostri assumono connotati davvero differenti dalla normalità, dunque può essere curioso provare questa bizzarra mod, che se non altro dimostra come l'attività dei modder sia già a pieno regime.

Nei giorni scorsi abbiamo visto anche la mod che migliora la fluidità di Monster Hunter Wilds su PC, titolo che risulta ancora primo nella classifica di vendita Steam.