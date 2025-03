Samsung lancia un bundle da otto TV: risparmio da 6.000 dollari per veri appassionati

Samsung ha deciso di portare il concetto di "home entertainment" a un livello superiore con il Buzzer Beater Bundle, un pacchetto che include otto televisori di grandi dimensioni a un prezzo complessivo di 10.307 dollari. L'iniziativa, pensata per gli appassionati di sport e in particolare per i fan del March Madness, permette di risparmiare circa 6.000 dollari rispetto al valore complessivo dei dispositivi acquistati singolarmente. Ad ora l'offerta non sembra disponibile in Italia, ma non è ancora escluso che possa arrivare nelle prossime giornate. L'offerta include una selezione variegata di schermi, tra cui: Un 98 pollici 4K Crystal UHD

Un 65 pollici 8K Neo QLED (potete leggere la nostra recensione cliccando qui)

Tre 65 pollici 4K Neo QLED

Tre 55 pollici 4K QLED Curiosamente, il pacchetto non prevede modelli OLED, ma punta tutto sulla qualità e le tecnologie QLED e Neo QLED.

Un vero centro multimediale casalingo Samsung suggerisce di montare questi televisori in configurazioni strategiche, magari trasformando una parete intera in una sala multischermo o persino aggiungendo un paio di schermi sul soffitto per un'esperienza totalmente immersiva. Naturalmente, per installare un setup simile, è necessario un certo investimento aggiuntivo in supporti da parete, cavi HDMI e soluzioni per la gestione dell'alimentazione. Il 98 pollici 4K Crystal UHD Un altro aspetto interessante del pacchetto è la presenza della funzione Multi View, che consente di suddividere lo schermo per guardare più contenuti contemporaneamente. In questo modo, anche i momenti di intrattenimento familiare possono essere gestiti al meglio: mentre gli adulti seguono il basket, i più piccoli possono godersi i loro cartoni animati preferiti su uno degli schermi.