Star Overdrive, abbiamo provato il gioco italiano che ci fa sfrecciare tra le dune di un pianeta alieno

Gli strumenti del mestieri in Star Overdrive

Spazio profondo, una navetta con la musica a palla e una richiesta d'aiuto olografica di una giovane ragazza che da anni si ritrova abbandonata su un pianeta misterioso e pericoloso. Così inizia Star Overdrive, che ci mette nei panni di un ragazzo dal capello ribelle voglioso di aiutare e che, senza una parola, si lancia al salvataggio della fanciulla, per poi schiantarsi a propria volta sul pianeta e dover fare affidamento su due strumenti fondamentali: la propria keytar e un hoverboard.

La keytar è una tastiera elettrica che letteralmente le suona ai nemici, funzionando come una sorta di spadone che permette di esibirci in semplici combo a un tasto. Serve per gli scontri con i nemici, ma anche per sfruttare varie abilità che sbloccheremo avanzando, come la possibilità di sollevare oggetti metallici specifici o per attaccare dalla distanza.

Il cuore del gioco è però chiaramente l'hoverboard, una tavola da surf gravitazionale che di base sta sulla nostra schiena e viene usata come jetpack per esibirci piccoli salti o schivate aeree, fondamentali per le fasi un po' più platform, ma che dà il meglio di sé in campo aperto. Il fulcro di Star Overdrive sono infatti le grandi mappe nelle quali sfrecciare, eseguendo salti e trick per guadagnare velocità e proseguire con la corsa.

La keytar ha un effetto olografico che ne aumenta il raggio d'attacco

Nel gioco ci saranno quattro biomi e in ognuno di essi ci sono dei punti chiave nel mezzo delle lande vuote, dove alcune strane strutture ci aspettano per essere attivate. Dobbiamo esplorare, trovare interruttori per sbloccare passaggi e accedere a dei piccoli dungeon secondari che propongono piccole sfide miste tra platform ed enigmi, legate ai poteri della keytar: immaginateli come i dungeon di Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, giusto per capire al volo di cosa stiamo parlando.

La trama è solo accennata in questa prima fase, ma regolarmente troviamo delle cassette audio che raccontano cosa è successo sul pianeta: ci sarà da vedere se il tutto sarà interessante e se la narrazione frammentata saprà essere d'impatto.