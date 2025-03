Un leak svela nuovi dettagli e specifiche tecniche di Samsung Galaxy Z Fold7

Quando uscirà Samsung Galaxy Z Fold7

Ad oggi non conosciamo ancora una data d'uscita precisa per Samsung Galaxy Z Fold7, che seguendo quanto accaduto negli anni precedenti non vedrà la luce prima dei mesi estivi, probabilmente a cavallo tra luglio e agosto, con l'annuncio previsto in occasione del prossimo evento Galaxy Unpacked.

Samsung Galaxy Z Fold7

Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.