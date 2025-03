Corsair Nautilus 240 RS in offerta su Amazon: raffreddamento a liquido silenzioso ed efficiente!

Se vuoi migliorare il raffreddamento del tuo PC con un dissipatore a liquido efficiente e dal basso rumore, il Corsair Nautilus 240 RS è ora in offerta su Amazon a 89,90€, rispetto al prezzo consigliato di 104,90€, con un risparmio di 15,00€ (14%). Puoi trovarlo cliccando su questo link o sul bottone qui sotto. Questo dissipatore è venduto e spedito da Amazon , con reso gratuito entro 30 giorni. Si tratta di un prezzo competitivo per un raffreddamento All-in-One (AIO) di qualità, adatto sia ai PC gaming che a workstation ad alte prestazioni.

Massima efficienza di raffreddamento con un design compatto

Il Corsair Nautilus 240 RS è dotato di due ventole RS120 ad alta pressione statica, ideali per dissipare il calore attraverso il radiatore. La pompa a bassa rumorosità assicura un raffreddamento efficace con una soglia di rumore di soli 20 dBA, riducendo le temperature della CPU senza disturbare l'ambiente di gioco o lavoro.

Il sistema di raffreddamento

Compatibile con Intel LGA 1851/1700 e AMD AM5/AM4, il Nautilus 240 RS ha una piastra di raffreddamento convessa con pasta termica preapplicata per garantire massima efficienza termica e una facile installazione. Inoltre, grazie al collegamento in serie semplificato delle ventole, si riducono i cavi nel case per una gestione ottimale.