WhatsApp introdurrà presto il biglietto da visita digitale: ecco come funziona

WhatsApp sta introducendo una funzione che trasforma il profilo utente in un vero e proprio biglietto da visita digitale . Con l'ultimo aggiornamento beta per iOS (versione 25.7.10.70), gli utenti possono ora aggiungere un link diretto al proprio profilo Instagram, facilitando la condivisione della propria presenza online direttamente dall'app.

Per aggiungere il proprio profilo social al biglietto da visita digitale di WhatsApp, basta accedere alle impostazioni dell'app , selezionare l'opzione dedicata ai social media e inserire il proprio nome utente Instagram. Il link sarà poi visibile nella schermata delle informazioni del profilo, in base alle preferenze di privacy scelte. WhatsApp offre infatti diverse opzioni per gestire la visibilità del collegamento:

Un primo passo verso una connessione più ampia

Per ora, l'unico social disponibile per il collegamento è Instagram, ma è probabile che in futuro WhatsApp espanda la funzione per includere altri network come Facebook, Threads o LinkedIn. Questo permetterebbe di rendere WhatsApp ancora più utile per professionisti, content creator e aziende, trasformandolo in un vero e proprio hub per la propria identità digitale.

La funzione del biglietto da visita di WhatsApp

Sebbene questa novità sia interessante, va sottolineato che non esiste un sistema di verifica per i profili collegati. Ciò significa che chiunque può inserire un nome utente Instagram, anche se non gli appartiene. Questo aspetto potrebbe essere sfruttato in modo improprio, perciò gli utenti dovrebbero sempre verificare le informazioni prima di interagire con un profilo sconosciuto.