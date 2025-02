Marvel Rivals cambia il modo in cui gestisce la valuta del Pass Battaglia, a vostro vantaggio

Se vi avanzano dei Chrono Tokens, questi saranno scambiati con le Units , una valuta di gioco utilizzata per acquistare cosmetici dal negozio, come le skin degli eroi. Anche se il rapporto esatto non è stato rivelato, questo scambio sarà disponibile per i giocatori che hanno acquistato la versione premium del pass battaglia e riscattato tutte le ricompense del pass battaglia.

Il video delle novità di Marvel Rivals

I Chrono Tokens possono essere guadagnati esclusivamente con le sfide - giornaliere, stagionali o quelle degli eventi - quindi i giocatori non possono guadagnarli all'infinito. Tuttavia, nella Stagione 0 si potevano guadagnare molti più Chrono Tokens di quelli necessari per sbloccare tutti gli oggetti del pass battaglia, e il pass battaglia della Stagione 1 si preannuncia simile. I pass battaglia di Marvel Rivals non scadono, quindi questo scambio offre una ricompensa ai giocatori che finiscono un pass di battaglia nella stessa stagione in cui viene pubblicato.

Non sappiamo quando sarà svelato qual è il rapporto tra Tokens e Units. Possiamo supporre che non verranno regalate quantità di Units enormi, ma in ogni caso è un ottimo modo per aumentare le proprie scorte di tale valuta.

Vi segnaliamo infine che Marvel Rivals potrebbe arrivare su Nintendo Switch 2 se sarà abbastanza potente.