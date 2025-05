Xbox Game Pass Core costa pochi euro al mese con l'offerta di Instant Gaming

Se siete videogiocatori console che non possono fare a meno dell'online, allora la soluzione migliore è usare il servizio in abbonamento Xbox Game Pass Core, ovvero quello col prezzo più conveniente, soprattutto se lo comprate in sconto tramite Instant Gaming. Lo potete infatti ottenere a 54,89€ per 12 mesi abbonamento, ovvero circa 4,50€ al mese per un intero anno di servizio. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo che vi indichiamo calcola già l'IVA, che su Instant Gaming sarà mostrata unicamente al momento del pagamento finale. Il codice è valido per Xbox e solo per gli account europei (quindi anche quelli italiani).