Logitech G G29 Driving Force con pedali è in offerta su Amazon

Il Logitech G29 Driving Force , compatibile con PlayStation 5, PS4 e PC, è disponibile su Amazon al prezzo di 199,00€. Un'ottima occasione per aggiungere realismo e precisione alle tue sessioni di guida virtuale. Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Il volante G29 offre un'esperienza di guida estremamente immersiva , grazie al ritorno di forza a due motori che simula fedelmente la resistenza e le vibrazioni della strada. Gli ingranaggi elicoidali garantiscono un movimento fluido e silenzioso, mentre il rivestimento in pelle cucita a mano conferisce un tocco autentico da auto da corsa.

Pedali reattivi e regolabili

Incluso nella confezione anche il set di pedali con freno non lineare, progettati per offrire un feedback realistico durante le frenate. Ogni pedale è regolabile per adattarsi alla posizione di guida preferita, e la base antiscivolo assicura la massima stabilità durante le sessioni più intense.

Volante e Pedaliera

Grazie alla rotazione di 900 gradi, puoi effettuare fino a due giri e mezzo completi, proprio come nei veri volanti da competizione. Questo rende il G29 ideale per titoli di simulazione come Gran Turismo, Assetto Corsa, F1 e altri racing game avanzati.