Lucania is Comics 2025: un successo che guarda al futuro

In tre giorni, oltre trentamila persone hanno animato il centro storico di Potenza, trasformando la città in un grande spazio creativo dove fumetto, animazione, videogiochi, musica e performance si sono fusi con la vita quotidiana. Il tema scelto per quest'anno, La città, è stato interpretato come un organismo vivo che respira attraverso la cultura, con teatri, piazze e negozi diventati parte integrante del percorso narrativo. Le scale mobili invase, le strutture ricettive al completo e l'afflusso di visitatori da fuori regione hanno confermato la forza di un format capace di coinvolgere l'intero tessuto urbano.

Un modello di rete e collaborazione

Il mix di ospiti, spettacoli e contenuti digitali ha premiato la scelta di puntare su qualità e varietà, costruendo un linguaggio condiviso tra generazioni e passioni diverse. La crescita del festival è evidente anche online: la presenza digitale ha amplificato l'esperienza ben oltre i confini regionali, trasformando la community in un punto di riferimento per appassionati e curiosi.

Lucania is Comics 2025 ha confermato la solidità del modello di collaborazione pubblico-privato che lo sostiene. Fondazione Potenza Futura, BCC Basilicata e Camera di Commercio della Basilicata hanno garantito il supporto economico e organizzativo, insieme a un ampio network di partner tecnici, associazioni e volontari.